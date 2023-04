Basket-ball - Et dire que ce Comblain-là n’a pas fini d’épater la galerie

"Voir tous ces gens me rend extrêmement fier. L’ambiance n’a jamais cessé d’être incroyable cette saison, ces gars ont été au top sans jamais rien lâcher", pointe Martial Paulus, le président comblinois.

Un projet débuté il y a 10 ans

Cette montée, c’est surtout l’aboutissement d’un travail acharné des comitards comblinois. "Il y a 10 ans, Christophe Henry (NDLR: le manager) avait indiqué vouloir monter en D2. Cette fois, c’est fait et de quelle manière ! Quand on sait tous les sacrifices que cela demande pour accéder à la deuxième division belge, cela relève du miracle pour un club comme Comblain", poursuit l’homme fort du Mailleux.

Passés à côté de la montée en TDM 2 la saison dernière, les gars de Ludo Humblet ont donc, cette fois, assumé leur statut. "Ce n’est jamais évident d’être dans ce rôle car tout le monde veut ta peau, commente le mentor comblinois. Au-delà du côté historique, je veux surtout féliciter mes joueurs, qui sont devenus de vrais amis. Encore cette saison, certains ont dormi à la maison quand il y avait un problème. Ce groupe est phénoménal ! Depuis le 1er août, les gars ont bossé comme des lions. Ils n’ont jamais voulu lâcher prise. On peut dire qu’il y a un esprit qu’on ne voit nulle part ailleurs. Tout le monde s’investit en respectant les valeurs de ce club familial et c’est ça le secret de la réussite de Comblain. Ce titre ? Je veux le dédier à ma femme et mes enfants sans qui rien ne serait possible."

En TDM1, "l’équipe est capable de tout"

Ambitieux au possible, les Comblinois ne voudront pas faire de la figuration la saison prochaine. "Quand je vois qu’on est capable de battre Neufchateau, une équipe de TDM1, de dix points en amical, je me dis que cette équipe peut déplacer des montagnes", lance Martial Paulus.

"La belle aventure de Comblain n’est pas terminée. Je dirais même qu’elle ne fait que commencer avec cette équipe, qui est capable de tout, assure Christophe Henry. N ous sommes ambitieux mais aussi réalistes même si on devient le 2e club de la province, derrière Liège Basket. L’objectif sera tout d’abord de se maintenir et de se stabiliser en D2. Le club va franchir un nouveau palier tout en gardant les valeurs qui nous sont chères et qui contribuent au succès du club."

Et quand on sait que Comblain évoluera encore dans son chaudron la saison prochaine, tous les espoirs sont permis pour une commune qui ne compte que 4.000 habitants.