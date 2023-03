WBO est à un orteil de la montée

Pierre Moulin, le capitaine des Bleus, à l’habitude de ce genre de moment. Le milieu récupérateur a déjà vécu deux montées et doit servir de guide auprès de ces jeunes partenaires. "Il faut aborder la rencontre le plus sereinement possible. C’est un derby et il faudra donc être présent dans la rencontre car notre adversaire ne va pas hésiter de mettre le pied. On doit avant tout prendre du plaisir, jouer notre football et on verra pour le reste. Il nous reste de tout de manière un bon matelas d’avance sur Geer."

Et si le capitaine confirme que son équipe s’est bien entraîné, le médian a plus que la montée en tête. "Si on nous avait dit en début de saison que nous allions jouer la montée, j’aurai signé à deux mains pour un tel résultat. Mais maintenant, nous ne sommes qu’à quatre points d’Elsaute et c’est ça désormais notre gros objectif. On veut la montée via le titre, et on se bat pour ramener la Coupe de la Province."

Maxim Philippe : "Primordial de prendre des points"

Sur le terrain, Pierre Moulin risque de retrouver Maxim Philippe dans sa zone au milieu de terrain. Le frère de Bruno apprécie certains joueurs wanzois mais ne fera aucun cadeau tant son équipe a besoin de points de son côté. "Il y a une certaine compétitivité entre les deux groupes mais nous nous apprécions et ça me fera plaisir de les voir évoluer la saison prochaine en D3 ACFF. Après, il est primordial de prendre des points pour retrouver une dynamique positive car même si on ne s’en sort pas trop mal, il faut reconnaitre que nos concurrents reviennent doucement sur nous."

Et pour battre Wanze/Bas-Oha, Maxim Philippe assure que Geer a la solution. "Mais on va devoir se montrer bien plus concret devant les cages. Nous avons une plutôt bonne défense, il faudra donc réussir à conclure nos occasions."

Mais si on n’assure pas une fête endiablée en cas de victoire et montée wanzoise, il ne fait aucun doute que les vareuses flotteront au-dessus des têtes dans les vestiaires en cas de nouvel exploit mosan.

Arbitre : Belyamin El Baraka Halhoul, assisté de Damien Dodeigne et Dominique Klemczak.

WANZE/BAS-OHA : H.Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam, Denorme, Bisconti, Goosse, Moureaux, Moulin, Mottet, Honay, Carraro, Neerdael, Gilson, Pessotto.

GEER : Aerts, Bouhriss, Vigil, Grosdent, Bekaert, Cokgezen, Docquier, M.Philippe, Delvaux, Warnotte, Vervoort, Coulon, Vandebosh, Messina.