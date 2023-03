Servotte : "Guibertin est aux antipodes de Waremme"

Servotte : "Remercier nos fidèles supporters"

Pour affronter les Brabançons, Waremme peut compter sur un noyau qui revient petit à petit en forme. Et en vue des deux prochaines rencontres face à Guibertin et Achel, on se doute que cette donne sera nécessaire au vu du niveau affiché et de la volonté des locaux à faire une dernière fois la fête avec leurs fidèles supporters à domicile. "Ici on continue à soigner les différentes blessures et maladies. Nous avons vécu une bonne semaine d’entraînement tout en gardant les échéances qui arrivent en tête. On a perdu contre Guibertin en phase régulière, puis nous avons pris notre revanche, donc désormais balle au centre et que le meilleur gagne… même si j’espère que la pièce tombera de notre côté afin de remercier une dernière fois nos supporters qui nous ont grandement aidés cette saison. On espère qu’ils pourront continuer à nous suivre à l’extérieur encore à quelques reprises cette saison."

Pour ces deux équipes au niveau relativement similaire, les fins de sets seront une nouvelle fois déterminants en vue de la saison. Avec en point de mire en cas de victoire, une finale face à Achel pour rêver, voyons toujours plus grand, d’une éventuelle possibilité de disputer un match pour découvrir la Coupe d’Europe. Mais évidemment, on en est encore très loin.