Football (P3): Oreye et Vyle-Tharoul ont pour obligation de s'imposer

Capable d’accrocher Thisnes, Oreye est tout aussi capable de perdre une équipe comme Villers. Dans l’irrégularité la plus totale depuis de nombreux mois, voire années maintenant, les hommes de Sébastien Lapierre ont réussi à rester dans la course au tour final grâce à quelques performances et… de nombreux faux pas de ses concurrents. D’ailleurs, le mentor d’Oreye le prend avec humour. "Vu que nous avons gagné le week-end dernier, nous devrions perdre cette semaine… (rires). Plus sérieusement, j’espère que nous allons enfin faire la bonne opération. En quatre jours, nous jouons notre saison car nous recevons Vyle en vue du tour final et jeudi, on affronte Ans/Montegnée pour le 1/4 de finale de la Coupe de la Province. Je ne suis pas totalement confiant en vue de la partie car notre adversaire semble avoir repris des couleurs au vu de leur victoire à Wanze/Bas-Oha B. J’aurai préféré les jouer il y a quinze jours."