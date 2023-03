Football (P2A): Flémalle champion ce dimanche?

Acteurs de ce duel au sommet, les frères Ferron abordent cette rencontre pleinement conscients de son importance. "Nous voulons fêter le titre le plus tôt possible donc c'est avec l'ambition de battre Ferrières que nous nous déplaçons chez lui", commente Lucas Ferron (26 ans). "De notre côté, nous allons nous donner à 200% pour éviter que Flémalle ne fasse la fête chez nous", riposte Ludovic (30 ans) qui ajoute: "Notre place au tour final n'est pas encore garantie. Or, quatre finales se présentent à nous puisqu'après Flémalle nous jouons Braives, Momalle et Jehay. Nous devons donc prendre des points mais nous voulons aussi nous racheter après notre défaite à Huccorgne."

Flémalle, lui, surfe sur la vague du succès. "Mentalement et physiquement nous sommes très bien grâce au gros travail effectué sous la houlette de notre coach qui nous pousse à nous donner à 200%", continue le médian flémallois. "Si nous avons fait le trou c'est parce qu'en février nous avons parfaitement négocié nos matches face à Braives, Momalle et Jehay. La récompense du très bon travail effectué jusqu'ici prend la forme de cette finale que nous jouerons demain."

Une finale qui verra les deux frères s'affronter dans le milieu du terrain. "Pendant 90 minutes nous ne serons plus frères", interviennent les frangins qui, quel que soit le résultat, partageront ensuite une bonne bière ou... une coupe de champagne en compagnie de leurs proches. "Ils sont déjà une quinzaine de la famille avoir annoncé leur présence" se réjouit Lucas. Et que le meilleur gagne!