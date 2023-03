Football (P2A): Christophe Desmedt, le coach de Momalle l'assure: "Défaite interdite face à Seraing"

Si Seraing redoute Momalle, l’inverse est vrai aussi. "Cette équipe a le feu", appuie le coach momallois. "Mais nous ne sommes pas mal non plus. Nous restons sur un 22/27 avec une défaite imméritée face à Flémalle et l’état d’esprit est excellent dans mon groupe de dix-huit joueurs tous concernés par la rotation et qui ne subissent pas la pression de nos concurrents qui doivent encore arracher leur ticket pour le tour final. La meilleure façon de le préparer est de continuer sur cette dynamique à l’occasion de nos cinq derniers matches qui sont plus intéressants les uns que les autres puisque nous jouerons ensuite Verlaine, Ferrières, Braives et Huy. Mais pour revenir à la rencontre de demain, le message est clair: défaite interdite."