Football (P1) - Nicolas Reuter (Fize): Reuter: "La catastrophe aurait été de faire descendre le club"

Ce sera face à l’UCE Liège, un club qui lui a donné ses premières minutes chez les seniors en 2018-2019.

"C’était une belle expérience avec un groupe magnifique. Je ne pouvais pas rêver mieux pour une première année chez les adultes, confie le médian défensif. Dimanche, ce sera un match particulier, même si l’équipe a bien changé depuis mon passage là-bas. Il y aura quand même toujours un peu de nostalgie."

Une victoire face à l’UCE est primordiale si les Fizois veulent accrocher le tour final. Une victoire qui reste cependant encore loin d’être acquise…

"Tout le monde est surpris de les voir à cette place-là au classement. Il faut se méfier, ça reste une équipe surprenante avec de bonnes individualités, et malgré tout un bon groupe, souffle le joueur des Sang et Marine. L’état du terrain risque d’être un facteur important pour ce match."

Quant à l’objectif initial qui était le tour final, Nicolas Reuter explique: "Actuellement, c’est assez fou de se dire qu’on joue en même temps le maintien et en même temps le tour final. Si jamais on ne joue pas le tour final, ce n’est pas la catastrophe. Ce fut une saison difficile avec les blessures, les départs et le changement de coach en cours de route. La catastrophe aurait été de faire descendre le club. Mais c’est sûr qu’on va tout donner pour accrocher le tour final".

Coach de Fize depuis début 2023, Jean-Guy Eykmans, sait que le match de dimanche ne sera pas facile. " C’est un match capital pour eux comme pour nous. Ça va être une guerre des tranchées, explique-t-il. La rencontre face à UCE va déterminer le reste de la saison."

Fize veut maintenant terminer sa saison de la plus belle des manières.

Arbitre : François Mouton

Fize: Firquet, Nzembo, Denruyter, Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Erivelton, Khune, Ledure, Mignon, Vieira, Licour, Gillard, Mattiuzzi.