Football (P1): Mathieu Delcour, le pompier de service faimois

Car, en cas de victoire, les Faimois pourraient se donner un bon bol d’air en bas de classement, même si la situation des Étoilés reste critique. Si bien que Luc Ernes a décidé d’appeler, à la rescousse, Mathieu Binet et Mathieu Delcour, deux joueurs âgés de 35 et 37 ans qui évoluent avec la réserve du club. Pour le second cité, il s’agit d’une première. "J’avais déjà été appelé pour des matchs amicaux lorsque je jouais à Fize, avec Jean-Guy Eyckmans, en P1. La semaine passée, c’était la toute première fois en match officiel. Quand Nico (NDLR: Rombouts, le président) m’a appelé pour aider l’équipe, je n’ai pas hésité longtemps, raconte Mathieu Delcour, monté à la 70e minute face à Melen la semaine dernière. Lundi matin, j’avoue avoir eu mal aux genoux (rires). J’ai déjà évolué en P2 avec Faimes par le passé. À mon âge, je ne prends plus la tête. Je suis content de pouvoir rejouer un match officiel qui plus est en P1. Une division dans laquelle tout est plus simple, c’est super agréable d’affronter des gars qui savent jouer au foot."

Repris une nouvelle fois avec les Faimois pour le déplacement à Hombourg, le défenseur prend son pied. "Je n’ai rien à perdre. Avec Luc Ernes, le courant passe hyper bien. C’est un homme agréable qui a ramené de l’ambiance au club et un peu d’ADN. Encore ce jeudi, on a quitté le club à 2h du matin. Avec un coach comme ça, on peut aller loin, poursuit un Mathieu Delcour qui attendait un heureux événement ce vendredi en fin de journée. Ma compagne doit accoucher ce vendredi soir. On est actuellement à l’hôpital et j’espère que le travail sera fait avant dimanche pour que je puisse jouer, hein. Je n’ai pas envie d’abandonner le navire."

Arbitre : Bila Kizedioko

FAIMES : Houart, M. Renson, B. Renson, Arcadipane, Mostade, Louis, Simon, Mailleux, Jaques, Petipre, Tamoh, Venner, Vinchent, Delcour, Binet.