Football (P1): à l’aller, Hannut l’avait fait. Jamais 203 ?

Mais en seconde période, Hannut se transforme. En 11 minutes, les potes de Cossalter arrivent à renverser la tendance. "On a profité d’un gros moment de flottement miraculeux pour marquer, égaliser et passer devant, avoue le coach de Hannut. Sincèrement, il faut être honnête, ce n’était pas totalement mérité. Mais, voilà, on n’allait pas cracher dessus non plus… "

Les résultats d’Elsaute depuis ont montré à quel point la performance de Hannut était solide. "Là, on a encore nos chances de battre cette équipe même si elle est tout haut, assure Marco Crotteux. Comme on l’a montré depuis le début de la saison, on peut battre tout le monde dans cette série. Ce qui change pas mal de choses, c’est qu’on a retrouvé notre état d’esprit, notre mental. On est bien dans nos baskets et cela se voit sur le terrain. Puis, ici, on n’oublie pas que c’est décisif pour le tour final. On a franchement un beau coup à jouer face à cette belle équipe…" C’est clair.

Arbitre: Benoît Castiau.

HANNUT: Lo Presti est suspendu. Spodaro (genou) est blessé. Racz (cheville) et Crotteux (genou) sont incertains.