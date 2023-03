Football (P1) : 3 jeunes arrivées du côté de Hannut

Joffray Hella et Hannut avancent silencieusement. Pourtant, ne croyez pas que les Hannutois ne travaillent pas en coulisses, que du contraire ! Ce vendredi 31 mars 2023, le club vient d’annoncer la venue de Tom Louis et Hugo Dreze en provenance de Wanze/Bas-Oha et de Loris Magnetico de Sprimont.