Football (D3 ACFF): Mibenge, l'avant de Huy, est cash: "Je ne me reconnais plus"

À l’instar de Huy, l’attaquant connaît une deuxième partie de saison très compliquée. On se souvient que Jean-Loïc Mibenge avait inscrit 4 goals en peu de temps avec Huy. Des goals décisifs, qui ont rapporté de précieux points à son équipe. Mais depuis le 9 octobre dernier, date de son dernier but, il est méconnaissable.

"C’est dommage que je n’ai pas continué comme j’avais commencé. J’étais en confiance au début de saison grâce à mes goals et mes coéquipiers. Puis j’ai enchaîné quelques mauvais matchs. Ma confiance et mon moral ont beaucoup baissé mais je n’ai pas arrêté de travailler pour revenir plus fort, confie Jean-Loïc Mibenge. Je ne me reconnais plus, mon moral est à zéro. Mais je veux continuer à aider l’équipe et leur apporter mes qualités."

Une situation délicate pour l’avant-centre hutois mais également pour son équipe qui n’arrive plus à enchaîner avec les victoires. Après une défaite face à la lanterne rouge, la semaine passée, les Hutois veulent impérativement réagir comme l’explique l’entraîneur-adjoint, Axel Marchand. "Il nous reste quatre matchs pour mieux faire. L’objectif du maintien a été atteint assez tôt dans la saison, mais on ne veut pas bâcler la fin de saison. On veut que les gens se souviennent de toute la saison, pas que la deuxième partie, qui a été bien moins bonne que la deuxième" explique-t-il.

Un match qui s’annonce compliqué mais loin d’être impossible. "Mormont est une belle équipe, bien organisée et compliquée à jouer chez elle, confie le T2. C’est une équipe à craindre mais on est capable de faire un résultat là-bas. Tout le monde peut battre tout le monde cette saison."

Des Hutois déterminés, prêts à partir à la guerre, sur un terrain qui risque de se transformer en champ de bataille au vu de la météo…

Arbitres: Quentin Richard assisté d’Alexandre Dussart et de Maria Étienne.

HUY: Marly, David, Raia, Eeke, Pollina, L. Loyaerts, Kabombo, Papalino, De Castris, Frantim, Nzoigba, Franco, A. Loyaerts, Charef, Picchietti.