Football (D2 ACFF): voici pourquoi Verlaine peut monter en Nationale 1 sans passer via le tour final

Alors que Warnant, qui se dirige tout droit vers le titre, n’a pas demandé sa licence, le club ne montera pas. Dans ce cas de figure, le règlement veut que ce soit l’équipe la plus proche au classement, en ordre de licence, qui monte, à condition que cette équipe soit au minimum dans le Top 5. Une aubaine, donc, pour Verlaine actuellement troisième et premier club du classement a avoir demandé sa licence pour la N1. Si celle-ci n’a toujours pas été actée, on devrait y voir plus clair dans une dizaine de jours.

On croise les doigts, dans les rangs des Taureaux qui pourraient vivre une fin de saison historique. "On en a parlé tous ensemble. C’est une source de motivation supplémentaire pour les joueurs et le staff", explique Amaury Riga, le T2.