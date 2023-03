Football (D2 ACFF): Raphaël Miceli avant la réception de Namur: "On ne peut pas donner plus"

Raphaël Miceli le sait: ce match retour n’a plus rien à voir. "Namur a sorti la série qu’on a sortie à un moment et a le vent en poupe, rappelle le coach des Rats. Sur papier, on est dans des états de forme disproportionné, mais sur le terrain, cela ne veut rien dire. Non, on ne panique pas et ce n’est pas un discours de façade. Que voulez-vous faire quand vous donnez tout ce que vous pouvez mais le ballon ne roule pas pour nous pour le moment. Cela va aller, je refuse de penser négatif. Il ne faut pas paniquer si, en plus, les autres derrière nous perdent aussi des plumes et ce même si avec nos stats actuelles, on est sans doute la pire équipe de nationale. Il faut continuer de prester. Cela va bien finir par passer. " C’est tout le mal qu’on souhaite aux Rats.

Arbitre: Leandro Ledda.

HAMOIR: comme chaque semaine désormais, Hamoir ne communique pas sur les forces en présence.