Football (D2 ACFF): Raphaël Angiulli (Waremme) - Noah Miévis (Verlaine), l'élève face au maitre

Raphaël Angiulli, Noah Miévis, quel souvenir gardez-vous l’un de l’autre ?

R.A : Noah, c’est mon poulain. Il ne m’a pas fallu quinze matchs pour remarquer ses nombreuses qualités. S’il était resté à Waremme, il aurait été titulaire chaque fois. C’est le genre de joueur offensif qu’il nous a manqué cette saison. C’est un bon mec, on se parle encore très souvent sur Instagram.

N.M : Dès que je se suis arrivé à Waremme, il m’a pris sous son aile. Il m’a beaucoup aidé et j’ai appris à ses côtés. Il est toujours de bonne humeur et toujours très positif. Un mec comme lui, c’est une aubaine pour un club..

Comment jugez-vous la saison de Verlaine?

R.A: Sincèrement, respect aux Verlainois pour leur championnat. Être au fond du trou la saison dernière et rebondir de la sorte l’année d’après, c’est plus qu’honorable. Verlaine est donc un bel exemple pour nous (sourire). Je ne suis pas du tout envieux envers ce club, c’est justement très bien pour la région ainsi que pour Sami Choukri, un bon pote.

Et celle de Waremme?

N.M: Ça me fait mal de voir le club dernier. Je ne m’y attendais pas car il y a franchement de très bons joueurs là-bas. Steve Dessart (NDLR: l’ancien coach) m’avait d’ailleurs beaucoup apporté sur le plan physique et mental. Waremme reste dans mon cœur et il ne mérite pas de descendre en D3.

Raphaël, vous êtes l’un des rares waremmiens à ne pas encore avoir pris une décision pour la saison prochaine.

Même si je n’ai que 25 ans, je suis de la vieille école (sourire). Je déteste prendre une décision à la va-vite. Tous ces transferts en décembre faussent les championnats. Depuis le Covid, je trouve que ça part dans tous les sens. Que vont faire les joueurs qui sont partis si Waremme reste en D2? Que vont-ils faire si leur futur club descend? Cela fait cinq saisons que je joue à Waremme et je suis très bien dans ce club, malgré cette mauvaise saison. Je reste dans l’expectative pour mon futur, je poserai un choix dans les semaines à venir.

Noah, depuis que vous avez annoncé votre départ des Taureaux, on vous sent plus libéré sur le terrain.

Je n’ai pas vécu un début de saison facile car j’ai connu une blessure en début de championnat, quand l’équipe tournait très bien. Depuis le mois de janvier, je saisis toutes les opportunités. Je ne regrette en rien ma décision de partir car j’ai besoin de jouer davantage. Je pense avoir les capacités pour être un titulaire important dans cette D2. Je donnerai tout pour aider Verlaine à monter en N1.

Enfin, on n’échappe pas à la tradition. Votre prono ?

Enfin, on n’échappe pas à la tradition. Votre prono ?

R.A: On va gagner 1-0 avec un but de ma part sur corner.

N.M: Ce sera compliqué mais on va l’emporter 1-2.