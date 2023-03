Football (D2 ACFF): Amaury Fransolet: "Une petite revanche à prendre face à Tubize"

La rencontre tourne alors pour Tubize qui plante coup sur coup. "Ce fait de match, oui, j’y pense sans y penser, avoue avec le recul le Warnantois. Je sais que ça a été déterminant pour la suite de la rencontre. Mais je sais aussi que cette rouge était sévère. Je reste persuadé qu’à onze, on ne perd jamais ce match. Pour ce retard, ne regardez pas le classement svp. Cette équipe de Tubize reste redoutable et devrait être plus haut au classement. Oui, on a une petite revanche à prendre par rapport à l’aller. On doit aussi repartir vers l’avant après le hold-up face à Verlaine. C’est juste un coup d’arrêt, rien de plus…"

Juste avant de partir vers Dison, "le choix de la raison qui m’a déchiré le cœur ", Fransolet veut finir en beauté. "Il reste encore pas mal de matchs mais, oui, je veux quitter sur un titre, assure-t-il. Ce serait un superbe pied de nez à tous ceux qui n’ont pas cru en nous. " Cela passe, inévitablement, par un bon résultat face à l’ogre tubizien.

Arbitre: David Bertholet.

WARNANT: Mabanza est suspendu. Biatour reste blessé. Martin Aharrh Adj, de retour avec sa sélection nationale U23 du Togo, est sélectionnable..