Football (D2 ACFF): Acren, là où tout a commencé pour Stockay

Une tuile qui a privé Stockay d’un pion essentiel sur et en dehors du terrain mais qui a obligé les Stockalis à sortir de leur zone de confort et être encore plus soudés. "Oui, ce match est spécial, avoue Manu Valoir. Il a marqué un tournant dans notre saison même si ça semble loin. On avait été solide ce jour-là. Il le faudra de nouveau à l’occasion de cette joute retour. Cela va être compliqué car il y a pas mal de vitesse devant et des qualités dans toutes les lignes. Mais je n’ai pas peur. Si on parvient à se remobiliser après une passe difficile, on ne doit craindre personne. Le seul hic, c’est l’état de notre terrain même si je sais que ce constat est aussi valable pour d’autres clubs. Il ne faut cependant pas se servir de ça comme excuse. On a les armes pour l’emporter, c’est certain. "

Avec une grosse pensée pour les deux blessés donc qui, dans leur revalidation, avancent lentement mais sûrement. Il faut qu’Acren soit définitivement un bon souvenir…

Arbitre: Alexis Magas.

STOCKAY: Rayane et Jurdan sont suspendus. Bernier est toujours blessé. Niankou rentre de suspension.