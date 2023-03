Basket-ball (R2): Huy relèvera-t-il la tête face à Ninane ce samedi soir ?

D’autant que, la semaine dernière, les Hutois ont pris une véritable claque alors que l’on pensait la dynamique positive: 93-34 à Belgrade. "On a évidemment pris le temps de parler, en début de semaine, pour tenter de ne plus revivre une telle mésaventure. Nous avons été ridicules, pas uniquement dans le jeu et le score, mais surtout au niveau de l’attitude ! ", soulignait le coach des Mosans qui n’a pas oublié non plus que son équipe avait déjà reçu une leçon lors du match aller avec, déjà, un sévère 93-47. "On peut avoir des jours sans… et quand on est dernier, cela se voit immédiatement au niveau du marquoir. Mais il y a une manière de perdre et on doit avoir une réaction. Le groupe s’est bien entraîné, mais la semaine précédent Belgrade aussi. Donc je ne peux pas affirmer que nous allons faire un bon match… mais je l’espère."