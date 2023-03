Basket-ball (R2): ça passe ou ça casse pour Haneffe face à Linthout

L’équation est donc simple pour Jérémy Prinsen et son équipe: gagner pour ne pas continuer à trembler. Car un revers hesbignon compliquerait clairement toute la fin de saison des Rouges. Une semaine après une défaite amère, sur le buzzer, c’est une nouvelle histoire qui commencera ce samedi et qui ne peut se terminer que sur une victoire. "C’est le match couperet pour nous, très clairement. Nous avons tous les données de ce match et c’est à nous à tout donner pour aller chercher cette victoire. La mentalité a été positive pendant toute la semaine et le groupe s’est bien entraîné. Nous récupérons Tassin mais nous allons sans doute devoir nous passer de Kerkhofs. Il s’est blessé la semaine dernière et n’a pas pu s’entraîner, expliquait un coach qui a appris la signature de son pivot pour la R1 d’Atlas cette semaine.

Nous nous doutions que son intention prioritaire n’était pas de rester chez nous puisqu’il ne nous donnait pas sa réponse."

Une situation qui ne change rien à la dynamique de cette rencontre. Linthout affiche donc également 8 victoires, encaisse autant que les Haneffois mais, en moyenne, marque un peu plus que les Templiers. Les chiffres semblent donc indiquer que la rencontre sera serrée et c’est aux Hesbignons de profiter de leur salle pour faire la différence. "C’est à nous de mutualiser sur le travail des dernières semaines qui ont toutes été positives. J’ai eu des informations sur notre adversaire par nos joueurs, Louis Stouvenakers et des coaches namurois. On doit impérativement continuer à construire sur notre défense et aller chercher cette victoire. Ça passe ou ça casse… À nous de jouer", explique Jérémy Prinsen.