Basket-ball (R1): Waremme ne jouera pas les play-off

Après un repos bien mérité, l’ABC Waremme reprendra la compétition avec une rencontre peu emballante contre les derniers condamnés de la série: Ans. "J’ai donné une semaine de congé à tout le monde après la victoire à Loyers puis nous nous sommes entraînés correctement cette semaine. Maintenant, même si l’adversaire est dernier, j’ai demandé à tout le monde d’aborder cette rencontre de manière concentrée, pas comme lors du match aller. Nous avions débuté la rencontre sans intensité, sans imposer notre jeu. Et le cercle vicieux a alors commencé, on n’a pas réussi à faire le break puis, inévitablement, l’adversaire a fini par marquer et revenir un peu dans le match. Non pas pour gagner le match mais pour leur permettre de prendre confiance et cela a fini par énerver nos joueurs, les uns après les autres car nous n’étions pas dans le match et la frustration était de plus en plus forte. On a tous quitté la salle fâchés, de notre faute et cela ne peut plus arriver", explique le coach.