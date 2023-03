Tennis de table (Provinciales 2): Giuliano Riccotone et Brighton Paquet joueront à Marchin la saison prochaine

En P2C, Renaissance a sombré à domicile face au champion ansois. Même constat pour Viamont B qui n’a remporté que deux petits matchs contre Minerois.

En P2D, tous les regards seront tournés vers Templiers lors de cette ultime journée de championnat. Avant dernier avec 26 points mais un match de plus que Wanze, 10e, Templiers devra espérer un miracle contre Elseborn pour se sauver. De son côté, Wanze n’a plus besoin que d’un petit partage pour se maintenir en P2.