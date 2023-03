Tennis de table - Provinciales 1: Une fin de championnat complètement folle à tous les niveaux

En P1A, Robertville A a décroché les lauriers la semaine dernière, alors que Saint-Georges C terminera, à coup sûr, troisième après son partage face à Ermitage. "Une rencontre qui aurait pu tomber des deux côtés", explique Alain Simon. De son côté, Chiroux s’est incliné d’une courte tête face à Oupeye mais restera en P1 la saison prochaine.

En P1B, tout est relancé dans la course au maintien. Auteur d’un partage face au leader, Wanze n’est plus qu’à un nul du maintien. "Contre Ans, le week-end dernier, on doit gagner à tous les coups, estime Ronny Ceulemans. C’est dommage car on aurait déjà pu assurer notre maintien et jouer le dernier match de la saison sans la moindre pression. Je perds trois matchs à la belle, cela n’a pas tourné. De son côté, Caleb Coulon a gagné le match qu’il fallait alors que Lionel Schille a sorti le grand jeu. Avant l’ultime rencontre, on a 75% de chances de se sauver. La série est très homogène. Il y a sans doute une équipe qui va descendre avec quarante points. C’est du jamais vu depuis que je joue en P1."

Tihange A, actuellement barragiste, continue son impressionnante remontée au classement après sa victoire acquise face à l’Astrid. "C’est une superbe victoire très importante. Ce match a néanmoins fait émerger quelques tensions au sein de notre équipe. J’espère que nous pourrons rester focus sur notre dernier match et laisser l’émotionnel de côté, lance Stéphane Klaric qui sait que son équipe n’a toujours pas son sort entre les mains. Nous devons impérativement gagner ce week-end face à Stavelot et espérer un faux pas de nos concurrents."

De son côté, Saint-Georges B, deuxième de P1B, peut toujours rêver d’une montée en Wallonie-Bruxelles. Pour ce faire, les Saint-Georgiens devront engranger, au minimum, deux matchs de moins qu’Ermitage A, deuxième de P1A, qui affronte Oupeye. "Le meilleur deuxième des séries de P1 accède directement à la Régionale. Nous avons notre sort entre nos mains mais cela va être serré. Les joueurs de l’équipe doivent d’abord se concentrer sur leur rencontre avant de regarder les résultats d’Ermitage", commente Alain Simon.