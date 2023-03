Tennis de table - Première médaille en série A pour Tom Closset, argenté en double mixte

Malgré une élimination en huitièmes de finale, en simple, face au futur vainqueur du tournoi, Adrien Rassenfosse, Tom Closset n’a pas démérité. Mais il reste sur sa faim. "Je savais que, sur papier, j’avais quand même pas mal de chances. Je jouais bien au début, j’avais même un petit brin de chance avec moi, explique le jeune pongiste. J e perds le premier set tout juste. Puis, j’ai senti que mon adversaire, Adrien Rassenfosse, A3, montait en puissance et était vraiment focus. Je suis déçu de ne pas l’avoir accroché un peu plus."

Après son quart de finale l’année passée lors de ces championnats de Belgique série A, Tom Closset espérait réitérer le même exploit, mais il savait que cela allait être très compliqué. "Je savais que ça allait être très dur. Il y avait beaucoup d’inscrits cette année. J’avais une poule très compliquée. Je devais jouer contre le Top 4 belge donc je savais qu’accéder aux huitièmes de finale serait vraiment difficile."

Quant à la médaille décrochée en double mixte, Tom Closset confie. "Je n’avais joué qu’une seule fois avec ma partenaire, en 2019, donc on peut dire qu’on ne se connaissait quasiment pas. Nous ne nous sommes pas entraînés également. Malgré tout ça, nous avons réussi à aller en finale (NDLR: face à Alessi et Lilou Massart), c’est que nous formons un bon duo. Je reste également déçu de ne pas les avoir accrochés un peu plus. "

Une première médaille qui fait forcément la fierté de son paternel. "Lors de la cérémonie finale, quand on remet la médaille, ça fait toujours un petit quelque chose. Pour certains, une médaille en mixte a moins de valeur qu’une en simple, mais n’oublions pas que Tom a seulement 17 ans et qu’il a déjà décroché une médaille en série A. Je sais que ce n’est que le début de son palmarès", glisse Marc Closset. Le père de Tom, qui est également son coach, espère voir le duo performer aux championnats d’Europe juniors. Un tournoi qui se déroulera en Pologne au mois de juillet.

Pour la suite de l’année, Tom Closset a déjà un planning bien chargé. "Je pars en Allemagne aujourd’hui (NDLR: ce mercredi) pour une semaine, afin d’effectuer un stage d’entraînement. Ensuite, la semaine prochaine, je décolle pour la Bosnie, où je disputerais les championnats d’Europe des moins de 21 ans. J’enchaînerai avec un Open au Monténégro. Du 21 au 23 avril j’ai également l’Open de France à disputer. "

Un lourd programme en perspective avec, on l’espère, plusieurs belles récompenses à la clé.