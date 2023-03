Tennis de table: le Top 6 se tiendra à Chiroux, le Top 12 aux Patapongistes

Organisé l’année dernière, après deux ans d’arrêt en raison du Covid, à Hamoir, le Top 6 - Top 12 se déroulera cette année au sein de deux implantations: Chiroux et Patapongistes. Concrètement, le premier club cité accueillera le Top 6, le samedi 29 avril dès 17h30. "On avait envie de redynamiser notre club, explique Louis Gilis, pongiste de Chiroux. Organiser cet événement coulait donc de source. D’autant qu’il y a toujours une excellente ambiance dans ce genre d’événements. Cela permet de terminer la saison de la plus belle des manières."