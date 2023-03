Futsal - À cinq, Oreye s’incline à Bruxelles et est éliminé de la Coupe de Belgique

Une consigne bien respectée puisqu’au bout du premier acte, le marquoir n’indiquait "que" 3-1. "Ensuite, nous avons eu les occasions pour revenir dans le match mais l’adversaire était plus fort et a émergé."

Condamnant au passage les maigres espoirs de dernier carré pour les Hesbignons. "C’est dommage mais ça reste un beau parcours. Nous avons eu un tirage clément dans l’ensemble, il faut le reconnaître. Seul le match aller face à Bruxelles me laisse des regrets. Avec une exclusion logique de leur côté, l’issue n’aurait pas été la même et le retour non plus du coup" pointait le futur entraîneur de Limont sur prairie.

Reste maintenant à Damien Kremer à boucler la boucle de la meilleure manière possible en championnat avant de faire un pas de côté. "On va essayer d’aller chercher un maximum de victoires. Déjà face à Evere, qui nous avait étrillés à l’aller, ce vendredi et puis dans le derby face à l’Escale. Personnellement, je me fixe également comme objectif de trouver mon successeur " concluait Kremer. Appel aux candidatures donc..