Fun Cup: Lucas Taelman manque le podium de peu

En qualifications, le trio Taelman-Mazuin-Brauns se montrait dans le haut des feuilles de temps, jusqu’à se hisser en Superpôle. "On y a signé le neuvième temps, le premier de notre catégorie, c’était très positif avant la course de huit heures." Le dimanche, c’est sous une trombe d’eau continue que l’équipage a entamé sa course. Des conditions qui ne leur ont pas déplu, que du contraire. "On était dans un rythme excellent, on était même remonté en deuxième position toutes catégories confondues mais la voiture a malheureusement été victime d’un contact avec un autre concurrent. Cela nous a fait perdre quelques positions mais nous sommes tout de même parvenus à terminer cinquièmes, tout en remportant notre catégorie."

Vu la pointe de vitesse démontrée par le trio, l’objectif de la prochaine manche, Zandvoord les 29 et 30 avril, sera d’essayer de se rapprocher encore plus de la tête au général. "On va essayer d’aller jouer devant, c’est sûr, on a vu qu’on en était capable, à nous de le prouver" termine le jeune pilote en quête d’une carrière en GT.