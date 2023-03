Football - P2A: Tarik Saglam portera les couleurs de Verlaine B

Il avait ouvert la porte à un départ de Templiers il y a quelques jours. Et il a fini par s’y engouffrer totalement puisque Tarik Saglam ne prolongera pas son bail dans le Condroz. En effet, il a trouvé un accord avec le futur Verlaine B de Quentin Wera. "Il m’a contacté et le projet sportif me correspondra mieux qu’à Templiers. Je remercie quand même le club de Templiers de m’avoir donné ma chance en équipe première ", explique le médian.