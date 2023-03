Football - P2A : Pilou Henry jouera à Ouffet la saison prochaine

On n’avait plus entendu parler de lui depuis le début de l’année 2023 et son départ prématuré de Huy B. Mais c’était sans doute pour mieux rebondir dès la saison prochaine puisque Pilou Henry s’est officiellement engagé avec Ouffet en vue du prochain exercice. "Il nous apportera sa mentalité de leader de vestiaire et son pied gauche juste sur le terrain. Un vrai renfort pour Ouffet où on fait peu de bruit mais on travaille efficacement" confie Jean-Marc Maréchal qui va retrouver ainsi l’un de ses anciens poulains lors de son aventure hutoise.