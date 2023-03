Football - P2A : Julian Pollina a choisi son futur club

Depuis l’annonce de son départ de Huy il y a quelques semaines, son nom avait circulé dans plusieurs clubs. Mais c’est finalement Yannick Pauletti et Braives qui ont décroché la timbale puisque Julian Pollina a opté pour le projet des Sang et Or. L’attaquant tentera de s’y relancer après une saison plus compliquée en bord de Meuse.