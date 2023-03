Cyclisme - "Me faire plaisir à domicile": Thibaut Dely va rouler chez lui ce samedi à Amay

Il connaît le parcours comme sa poche. Il sait où il devra attaquer si les jambes répondent avec du punch. "Oui, c'est vrai, ajoute en rigolant le sympathique coureur liégeois. En plus, je me sens bien physiquement pour le moment. Mes trois premières courses sur route étaient plutôt bonnes. J'étais à chaque fois dans les bons coups. J'ai un gros objectif à la fin du mois d'avril, je travaille donc ma condition. Mais j'espère être bien, déjà, ce samedi, pour me faire plaisir à Amay. Sur un parcours usant, cela va sans doute se jouer entre hommes forts. Je pense que cette épreuve va vite se décanter par l'arrière. Je vois bien un groupe d'une dizaine partir et se disputer la victoire. Cela promet d'être intense sur ce parcours vallonné et exposé au vent. D'autant plus qu'on annonce à nouveau une météo difficile."

Thibault Dely fera certainement des efforts. Pour aller chercher un résultat devant ses proches. Et pour continuer à travailler sa condition physique en vue de ses prochains objectifs. Quels sont-ils ? "Je veux me qualifier pour le Championnat du Monde de Gravel, répond-il. Il y aura une épreuve qualificative à Valkenburg, aux Pays-Bas, à la fin du mois d'avril et une autre en Allemagne en mai. Je suis très attiré par le gravel. J'ai l'impression que cette discipline peut me convenir: il y a moins de technique, mon point faible, qu'en cyclo-cross, et cela fait appel à la puissance de la route. Je ne dis pas que j'ai fait le tour de la discipline phare du vélo, mais il serait impossible pour moi de me qualifier pour le Mondial sur route. Par contre, je pense que c'est jouable pour le gravel."

Affaire à suivre comme on dit dans ces cas-là !

Départ ce samedi à 14h30 pour 115,2 kilomètres en seize tours de circuit.