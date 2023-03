Cross-country - En Pologne pour le plaisir, Alexandre Macors décroche une médaille mondiale

Alexandre aviez-vous prévu de participer à ces championnats du monde masters indoor ?

Absolument pas. Je suis le coach de ma compagne, Martine Detrez, qui court pour le club du RFCL et qui a déjà remporté plusieurs médailles dans la catégorie des masters. Je l’ai donc logiquement accompagné jusqu’en Pologne. Elle a d’ailleurs terminé à une belle 5e place chez les W50. Une fois sur place, j’ai décidé de m’inscrire pour le fun.

Est-ce que vous vous attendiez à performer autant ?

Non, vraiment pas. Comme je vous l’ai dit, je me suis vraiment inscrit pour le fun. J’ai pris mon départ très cool et sans aucune pression. Beaucoup d’équipes ont démarré à fond de balle et n’ont pas réussi à tenir les 8 kilomètres de course. Il y a donc eu pas mal d’abandons. Nous sommes seulement trois équipes à avoir terminé la course. La Pologne a fini première, l’Allemagne deuxième et nous, la Belgique, troisième.

Étiez-vous prêt physiquement pour ce cross ?

Honnêtement, je n’étais pas préparé. Je suis revenu d’un voyage en Amazonie avec ma compagne il y a seulement deux semaines. J’étais encore fort fatigué du décalage horaire. Juste après, j’ai attrapé le Covid, donc physiquement j’étais loin d’être au top.

Revenons sur ce cross, expliquez-nous un peu le parcours.

C’était une boucle de deux kilomètres dans un parc que nous avons donc réalisée quatre fois. Le parcours était vraiment compliqué. Il n’y avait pas de plat, uniquement des côtes et des descentes. Le sol n’était pas boueux mais assez sableux. Les appuis étaient assez stables. Personnellement, j’ai vraiment apprécié le parcours.

Maintenant, revenons sur votre course en elle-même, comment s’est-elle déroulée ?

Comme je l’ai dit, j’ai pris un départ vraiment cool et sans pression. J’ai su bien gérer ma course. J’ai été régulier sur l’ensemble des tours. J’ai donc su terminer le cross entièrement.

Comment calcule-t-on le classement final ?

On est tous en trio. On additionne tous les chronos. Le mien et celui de mes deux coéquipiers. Mais le cross se court individuellement. Lorsqu’on est bien entouré, c’est sûr que ça aide. D’ailleurs, mes coéquipiers belges, Steven Heemskerk et Pieter Berben (NDLR: champion du monde M35) ont réalisé de grosses performances.

Était-ce un objectif de décrocher un jour une médaille ?

Non, ce n’était pas un objectif. Je cours depuis vingt ans pour garder la forme, pas pour la performance. C’est évident que ça restera un beau souvenir dans ma carrière. Je n’arrive toujours pas vraiment à réaliser. Je dirais que c’est plutôt une récompense pour des années consacrées à cette discipline. Que ça soit en tant qu’athlète ou en tant qu’entraîneur.

Suite à cette médaille, est-ce que vous avez de nouveaux objectifs sportifs ?

Je n’ai pas vraiment d’objectif. Peu importe la compétition, le plus important, c’est de participer et prendre du plaisir. Cependant, je serai aux prochains championnats d’Europe masters en Italie avec ma compagne. Je serai également présent au championnat mondial à Göteborg, en Suède.

Humainement, est-ce que ce sont des expériences enrichissantes ?

Oui, car on revoit toujours de vieilles connaissances que l’on a rencontrées lors de championnats précédents. On rencontre également de nouvelles personnes. On voit que les gens continuent à prendre du plaisir dans le sport et ça, c’est le plus important.

Vous êtes-vous empressé d’annoncer la nouvelle à vos proches ou au Huy Athletic Club, là où vous êtes coach ?

Non, pas vraiment. Pour l’instant, je suis avec ma compagne en Pologne et c’est la seule qui est vraiment au courant. Je parlerai de tout ça avec mes proches dès mon retour en Belgique et à l’entraînement avec mes athlètes.

Êtes-vous aidé par la fédération belge pour le coût des voyages ?

Non, nous n’avons aucune aide de la fédération. Du billet d’avion à la chambre d’hôtel, en passant par l’équipement jusqu’à l’inscription pour le cross, tout est payé par nous-mêmes. Des frais qui ne sont pas des moindres, étant donné que c’est 50€ l’inscription de base, et 50€ pour toute inscription à chaque épreuve.

À l’aube de vos 40 ans, quel est le secret pour continuer à garder autant la forme ?

Le sport, c’est une discipline de vie. La télévision, c’est quelque chose que je ne connais pas. Je m’entraîne le soir plusieurs fois par semaines. Quand je ne m’entraîne pas personnellement, je coache au Huy Athletic Club. Mais il est difficile de s’entraîner comme il se doit à la piste de Huy. Cela fait plusieurs années que nous attendons désespérément une piste de 400 mètres. Cela devient problématique malheureusement…