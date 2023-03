Belle présence régionale au Rallye des Ardennes

Face à eux, le Hamoirien Maxime Potty, dans une forme presque olympique depuis le début de saison, tentera à nouveau de marquer de gros points pour le championnat. Il devra, en outre des trois pilotes cités plus tôt, résister à Gino Bux ou encore Bastien Rouard. Tous auront comme unique but de profiter du faible plateau en Rally2 (seulement neufs autos) pour marquer d'importantes unités. "On va rouler comme d'habitude. On va faire le maximum et voir où ça nous mènera. On va aussi essayer de ne pas commettre d'erreurs vu la météo annoncée", avance le Hamoirien, qui ouvrira la route samedi.

Derrière, le Villersois Kevin Fernandez, toujours à la droite de Thibaud Mazuin, aura à cœur de faire mieux que le timide Top 10 vressois. Il profitera, malgré un parcours globalement différent, de l'expérience de sa victoire en 2016. "On aura la Skoda Evo cette fois-ci. On a travaillé après notre résultat plutôt moyen, on espère que ça va payer car l'auto, elle va, ça, c'est sûr. C'est nous qui devons la faire aller. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher des meilleurs chronos au fil du rallye."

Les deux roues motrices bien représentées

En RC4, le Hutois résident à Ohey Johan Van den Dries reprendra du service avec sa Peugeot 208 Rally4. Si la concurrence ne sera pas bien nombreuse, il devra néanmoins faire attention au local Jérôme Septon, lui aussi au volant du bolide français. Si Johan à l'avantage de la voiture, il n'a jamais roulé en terres dinantaises, à l'inverse de son adversaire.

En RC5, Pierre-Manuel Brasseur se sent prêt. "On a pris le South Belgian Rally comme test et on est plutôt content. On n’a pas pris de risques, on a roulé intelligemment. Ici, notre approche reste à déterminer. On a une idée du parcours avec les vidéos, on les visionne donc à fond. On croise les doigts pour la météo, même si elle s'annonce pourrie, car on n’a pas beaucoup d'expérience de la pluie dans le Clio Trophy, donc il faudra rester prudents."

Le Marchinois pense toutefois à la victoire. "On veut aller la chercher. Ce qu'il faut pour le championnat, c'est marquer des points quand on est à l'aise, et c'est le type de parcours que je préfère."

Verdict dimanche en fin d’après-midi à l’issue des deux journées de course.