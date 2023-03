Basket-ball (P1) - En déplacement à Hannut, Waremme B va-t-il voir tous les feux passer au vert?

En allant arracher la victoire à Tilff dimanche, Waremme B a poursuivi sa série de victoires pour rester au sommet de la hiérarchie. "On a actuellement un calendrier de fou et je m’attendais à perdre des plumes mais les joueurs ont su faire preuve de motivation et de détermination, soulignait un Maxime Gaudoux qui sait que son équipe est mise à rude épreuve avec un calendrier impressionnant. Les entraînements jouxtent les matchs et il faut faire attention. On doit aussi faire face à des absences, comme dimanche à Tilff, mais tout le monde reste impliqué, peu importe son temps de jeu, tout en répondant aux exigences. Contrairement à l’atmosphère calme de début de saison, tout le monde est conscient que nous enchaînons des matchs semi-importants en fonction de la possibilité de terminer la saison en tête. Je ne pense pas que l’on puisse parler de pression mais d’envie d’aller le plus haut possible. La motivation est là et tous les feux semblent donc au vert pour les deux déplacements qui nous attendent avant le match face à Spa qu’il faudra gagner. "