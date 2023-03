Basket-ball - Comblain touche le sacre du bout des doigts

Car le chaudron comblinois sera plein à craquer avec toutes les places déjà vendues. "On parle de 300 mais, au final, il y aura 400 personnes dans la salle, annonce encore Ludovic Humblet. Nous avons privilégié nos supporters et les proches de nos joueurs car tout le monde veut être présent pour ce moment historique. Les 200 t-shirts réalisés par le club ont été vendus en quelques heures, il y aura une animation DJ avant, pendant et après le match. Quoi qu’il arrive, on va faire une grande fête."

Maintenant, tout le monde veut évidemment voir la puissance comblinoise à nouveau parler. "L’excitation est à son comble, tout le monde à envie d’y être. On a bien préparé la rencontre, comme toutes les précédentes, en fonction des forces adverses. Le groupe est prêt, Hounhanou sera aussi en équipement et on espère décrocher officiellement le titre ", conclut le coach comblinois.

Pour rappel, Comblain n’avait été battre Oostkamp que de deux points à l’aller, preuve de la valeur de l’adversaire qui va se présenter sur le terrain ce vendredi… Mais est-il prêt à affronter les gradins rouges et leur pression ?