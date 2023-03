Football (U23): Martin Aharrh a épaté la galerie avec le Togo

Le jeune milieu de terrain était là pour affronter trois belles nations du football: le Maroc, pays hôte donc, la Côte d’Ivoire, et l’Ouzbekistan. Et si son pays a été battu lors de chaque rencontre, Martin, lui, a beaucoup appris, s’offrant une belle première face aux Ivoiriens emmenés par un certain Datro Fofana tout juste transféré à Chelsea. "Je pense avoir tiré mon épingle du jeu, dit celui qui sera toujours à Warnant la saison prochaine. J’ai donné ce que je pouvais face à cette grosse équipe où il y avait pas mal de joueurs chevronnés. Plus généralement, j’ai affronté des gars rompus au foot professionnel en Ligue 2, en Suisse ou encore en Italie et en Allemagne. Cela fait bizarre de me retrouver là. J’ai donc profité un maximum du moment en espérant que cela se reproduise. "

Et en caméléon qu’il est, Martin Aharrh s’est totalement adapté. "J’avoue que j’avais une crainte: ne pas avoir le niveau et être un peu dépassé par les événements, confesse-t-il. Mais malgré le niveau élevé, j’ai su tenir mon rang comme si de rien était. Cela fait plaisir, ça… "

Nul doute que le Warnantois aura convaincu son monde même s’il sait qu’il doit sa présence dans cette sélection à une suite de défections. "L’équipe A, qui jouait aussi, a eu pas mal de soucis de sélections, dit-il. Elle est donc allée puiser dans la liste des U23. Et, U23, il a donc fallu ratisser large. Mon nom figurait sur une liste élargie de gars qui jouent en Europe. Maintenant, j’espère avoir convaincu et être repris plus tard…. " C’est tout le mal qu’on souhaite au milieu de 20 ans qui, dimanche, affrontera Tubize avec, c’est sûr, la même envie…