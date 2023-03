Football (P4A): la jeunesse sauve Marchin B

Une saison compliquée pour Marchin, qui essaye tout de même de garder le cap, comme l’explique Ayrton Preud’homme. "La saison est dure mais cette belle mentalité, nous l’avons depuis le début de la saison malgré les lourdes défaites que nous avons subi dernièrement, explique le capitaine. Une chose que nous souhaitons véritablement mettre en avant, c’est le remerciement envers les U19 et à quelques anciens qui nous ont rejoints pour compléter notre équipe. De plus, merci à notre coach qui nous a repris et qui fait toutes les semaines le maximum pour nous tirer vers le haut. L’objectif pour la fin? Nous allons nous battre jusqu’au bout de la saison pour aller chercher le plus de points possible."

Un son de cloche qui est identique chez le coach, qui tient à remettre en avant et souligner l’implication des jeunes joueurs qui permettent à l’équipe B de Marchin de ne pas couler. "Je tiens à remercier les U19 qui, en plus d’avoir joué leur match le samedi soir, se donnent également la peine de venir nous aider le dimanche après midi. Je dois avouer que sans eux, nous aurions encore dû déclarer forfait comme la semaine passée car nous ne bénéficions que de 8 joueurs", commente Frédéric Balthazar.