Football (D2 et D3 ACFF): Youssef Guilmi: "Avec l’Union Hutoise, je veux repartir d’une page blanche"

Après Allal Messaoudi, c’est un autre gros poisson que l’Union Hutoise est allée chercher à Hamoir. Cette fois, c’est l’ailier Youssef Guilmi qui arrive. Peu utilisé par Raphaël Miceli cette saison après une rupture des ligaments croisés, l’ex feu follet de Verlaine a été séduit par le futur projet hutois. "J’ai vraiment été séduit par le projet sportif qui sera solide, assure le médian de 28 ans. Si le club reste en D2 ACFF, il jouera le Top 5. Et si c’est en D3, on jouera le titre. J’ai vraiment été séduit par le discours du futur coach. Puis, là-bas, je vais retrouver Allal que je connais évidemment fort bien. " Guilmi sait qu’il doit se racheter après une saison moyenne. "Cela me déchire de quitter Hamoir après quatre saisons, assure-t-il. Si j’avais pu, j’y serais resté à vie. Mais il me fallait tout doucement un autre challenge. Mon coach Raphaël Miceli m’a compris. Avec la future Union Hutoise, je veux repartir d’une page blanche et me relancer. J’ai encore faim de football et je veux prouver à mon nouveau club qu’il a eu raison de me faire confiance. On va avoir une belle équipe. Et un projet ambitieux. Cela va être sympa, j’en suis sûr. " Voilà donc encore un gros et beau transfert pour l’Union Hutoise.