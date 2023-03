Basket-ball (R1) : Huy va perdre Élia Fontaine et Hélène Bastin

Grosses nouvelles du côté de l’union huy. En effet si le club annonçait positivement la saison supplémentaire de crelot et l’arrivée majeure de Jaspar, le club va perdre deux éléments. En effet, le rbc alleur (r1 et peut-être descendant) vient d’annoncer les arrivées d’elia fontaine et Hélène bastin. L’équipe sera dirigée par Jean François hannesse