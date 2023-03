Basket-ball (P2, dames): Chloé Borsu reprendra Haneffe C

Ce n’est que dans les 10 dernières minutes que l’on a enfin haussé le ton, mis des transitions et fait la différence dans cette rencontre très triste jusque-là. Défensivement, on a tenu tout le match mais est-ce parce que l’adversaire était aussi maladroit que nous? Toujours est-il qu’on ne retiendra vraiment que les 10 dernières minutes et la victoire."

Une accélération collective car, individuellement, pas vraiment de grosse prestation à souligner dans cette rencontre où tout le monde a au moins fait le travail défensivement pour limiter les locales à 35 unités.

Un succès pour lancer la fin de saison d’un groupe au clair sur son futur. "Tout le monde restera et nous aurons la chance d’accueillir Catherine Chuffart qui apportera son expérience dans le groupe. Elle s’entraîne avec la P1 après un retour de blessure mais comme le groupe P1 est complet, elle viendra aider nos plus jeunes à grandir, explique une Sabine Herben confirmant aussi sa structure. Chloé Borsu reprendra l’équipe, cette 2e partie de saison à mes côtés lui ayant permis de mettre le pied à l’étrier. Au niveau de la P1, les filles restent toutes, on attend le retour des blessées et absentes et nous aurons l’arrivée de Militello du RBC Alleur. Nous allons aussi créer une équipe P3 pour laquelle nous avons déjà le noyau mais nous cherchons un coach" résume la responsable technique du club.

QT: 15-14, 7-10 (22-24), 9-6 (31-30), 4-13.

HANEFFE: Boufflette 5, Paque 2, Rentmeister 4, Evrard 4, Chasseur 0, De Craecker 4, Dotrenge 10, Lemoine 3, Neufcour 4, Abelshausen 7.