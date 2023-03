Basket-ball (dames): Neuville prend encore feu, Comblain a eu chaud

Quelques gros résultats cette semaine pour notre contingent féminin. Malheureusement, au niveau de la P1, ce sont des revers qu’il a fallu accepter. Ainsi, les Hutoises d’Arnaud Pinte (dont on cherche désormais le remplaçant) défiaient des Spadoises, 2e de la hiérarchie. Malgré les aides de Dekeyser et de Carvalho, les Mosanes perdaient pied dans les premier et troisième quarts. Face à une belle équipe qui jouera la finale de coupe provinciale ce dimanche, il a manqué de solution et de rigueur derrière.