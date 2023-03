Jogging (Challenge hesbignon): Enzo Noël s'impose largement à Lincent

Au niveau de la grande course, l’épreuve reine a été remportée par un nom connu de l’arrondissement au niveau des diverses courses à pied: Enzo Noël. Il s’est imposé avec quasiment 1 minute 30 d’avance sur son dauphin, Julien De Longrée. "Je me suis rendu à cette étape du Challenge hesbignon car je n’habite vraiment pas loin. Comme cela, avec l’échauffement et le décrassage, ça me faisait une bonne sortie longue avec un peu de rythme", explique le vainqueur.

Un parcours glissant

Des conditions météorologiques qui ont également impacté le joggeur. "Ça glissait pas mal sur la fin donc j’ai dû faire un peu attention pour ne pas tomber, mais sinon c’était sympa! Le parcours, dans de bonnes conditions, doit être vraiment bien. Ce jogging était un bon entraînement pour ce week-end où je vais à Berlin faire le semi-marathon. Pour la suite, ce sera la saison de piste", poursuit Enzo Noël.

Tanina Nearno, une surprise

Chez les dames, la première place revient à Tanina Nearno, qui a terminé 38e au classement général avec un temps de 59:50. "Cette course n’était pas de tout repos, en mélangeant chemins glissants car boueux et quelques rues de pavés, commente Tanina Nearno. Un parcours entraînant avec beaucoup de relances mais malgré tout, très joli et qui doit être agréable par temps sec. Je ne m’attendais pas à gagner la première place chez les dames, ce fut donc une belle surprise. Dimanche, la météo ne donnait pas envie mais une fois sur place, nous sommes tous prêts pour le départ et j’avoue, j’adore dépasser des hommes lors de mes courses."

Une motivation que Tanina va continuer sur d’autres étapes du Challenge hesbignon et, avant cela, vers d’autres objectifs. "La prochaine course, ce sera sûrement les 15 kilomètres de Liège avec pour objectif de faire mieux que la dernière fois mais surtout de prendre du plaisir grâce à l’ambiance liégeoise qui est redoutable, dit-elle. Mes attentes sur cette saison de jogging sont clairement d’arriver un jour à faire 10 kilomètres en dessous de 43 minutes et, comme objectif futur, de courir un marathon. Je tiens d’ailleurs à remercier le Waco et le Tritraraid pour les entraînements qu’ils procurent et me permettent d’évoluer et d’avancer chaque jour."