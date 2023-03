Football - P4A: Un nouveau renfort pour Geer B

On continue de préparer la saison 2023-2024 du côté de Geer B. On le sait, les hommes d’Arnaud Danon sont en bonne position pour décrocher le sacre en P4A et donc retrouver l’échelon supérieur. Dans cette optique, les Hesbignons ont conclu l’arrivée de Matteo Lallemand en droite ligne de Jodoigne. Un super renfort pour eux !