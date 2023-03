Football - P3A: Le revenant David Rouge a eu du travail face à Thisnes

Certain car le portier n’a pas vraiment eu de chance. Après seulement 104 secondes, il se retournait déjà une première fois pour aller chercher le ballon dans ses filets. Et si David Rouge en a finalement encaissé sept, dont cinq en seulement vingt-cinq petites minutes de jeu, il aura impressionné en détournant de nombreuses autres frappes et est venu à quelques reprises à la rescousse d’une défense crisnéenne en grande difficulté face à la vivacité des joueurs de Thisnes. "Finalement, il a sauvé bien plus de buts qu’il en a encaissés, soulignait son entraîneur Philippe Florkin. On connaît les qualités de David, c’est précieux d’avoir un troisième gardien de ce niveau et ça me rassure au vu des prochaines échéances."

Il reste désormais à voir quand David Pirlet pourra revenir aux affaires mais une chose est sûre, Crisnée ne perd pas énormément au change avec un David Rouge à ce niveau.