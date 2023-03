Football - P3A: Fraiture Sports - Racour, un partage qui condamne les deux équipes ?

Si tous les regards étaient tournés du côté de Thisnes, bien plus bas dans le classement, Fraiture Sports et Racour jouaient leur survie en troisième provinciale. Et si aucun des deux derniers n’a su s’imposer, Sébastien Bertrand, l’entraîneur de Racour, analysait la rencontre. " On y a cru car nous encaissons un bête penalty à la dernière minute. Mais pour être tout à fait honnête, le partage est plutôt logique au vu de la rencontre. Après, il faut se rendre compte que si ce nul condamne sans doute notre adversaire, il ne nous arrange pas non plus énormément et il va falloir désormais tout donner pour se donner une petite chance de maintien. "