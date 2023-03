Basket-ball (TDM2): Comblain à 40 minutes d'attente

Et ce sera lors du plus beau match possible, vendredi, à domicile, lors de la venue d’Oostkamp, les deuxièmes du classement. Et si on sait que le titre n’échappera plus aux troupes de Ludovic Humblet, le célébrer à domicile sans un revers au compteur, ce serait incroyable! "Nous avons réussi à tout mettre en place pour y arriver", lance un coach qui nous rappelle son discours lors du premier entraînement de la saison. Vous étiez présents! J’avais demandé de l’humilité, du travail et de l’application. Pas de grands discours, pas de sorties tapageuses, juste une envie commune de travailler pour construire une belle aventure et tout le monde a joué le jeu. Dès lors, pour tous ces sacrifices, les joueurs sont à féliciter et ils méritent d’aller au bout dès ce vendredi."