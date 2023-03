En effet, pour se sauver, il n’y a plus 36 solutions, il faut impérativement gagner, samedi, lors de la venue de Linthout qui affiche le même bilan. Une rencontre de tous les dangers, mais aussi de tous les espoirs lors de laquelle les esprits seront mis à rude épreuve et où tout faux pas sera juste interdit.

Car la lecture du classement est désormais simple et compliquée. Juste devant Huy et sa petite victoire, on retrouve Mont-sur-Marchienne à 7 succès. Une équipe qui a beaucoup perdu ce week-end en s’inclinant contre Belleflamme, sans quoi elle aurait recul au groupe des 8 victoires dans lequel figure Haneffe.

Battus par les Carolos à l’aller, les Templiers doivent encore les jouer pour finir la saison, la dernière cartouche maintien qu’il ne faudra pas gaspiller… comme la venue de Linthout. Car, dans le groupe des 8, il y a encore Beez sur qui les Templiers sont négatifs et donc derrière en cas d’égalité et cette fameuse équipe de Linthout chez qui les Templiers avaient été gagner de 13 points.

Bref, si Haneffe gagne, il mettra au minimum trois équipes derrière, un premier pas vital avant d’attendre encore de jouer Mont-sur-Marchienne. Par contre, un revers… et tout sera d’un rouge plus que dangereux. Chose à laquelle on ne veut pas penser.

"En récupérant notre capitaine et la totalité de notre effectif. En évoluant à domicile. Avec le soutien de nos supporters et avec la même mentalité que ces dernières semaines, nous espérons vraiment que cela va passer. Il faudra corriger les derniers détails négatifs vu ce dimanche et tout de suite mettre la tête de Linthout sous l’eau car cette équipe n’est pas mieux que nous", explique, inlassablement, le coach Prinsen lors de cette semaine décisive pour les Templiers.

Une semaine où les Hesbignons ne veulent que penser positivement pour que les planètes s’alignent et que le maintien se profile.