Basket-ball (R1, dames): Huy déjà en mode play-off ce mercredi

"Nous sortons d’un court revers à Ottignies dans un top match 63-62! On a clairement vu que nous manquions de rythme et de fraîcheur physique. Mais, avec le retour des blessées, on va pouvoir remettre de l’intensité et préparer au mieux les play-off. On ne sait pas encore contre qui nous viendrons à jouer car, apparemment, Ottignies se contenterait de son titre en saison régulière sans jouer les play-off. Je trouve cela vraiment dommage car les play-off n’engagent en rien à monter par la suite. On verra donc. Nous finissons la saison avec des rencontres qui devront ensuite nous permettre de revoir nos gammes, de remettre tout le monde dans la bonne dynamique pour tenter d’aller le plus loin possible dans cette compétition honorifique", conclut Mike Dekeyser.