Basket-ball (P3): Villers gagne le derby à six points face à Hannut

À l’inverse, forts de leur victoire du match aller, les Villersois venaient pour réussir le KO en prenant 2 victoires d’avance et l’avérage au moment d’aborder un sprint final qu’ils pourraient donc voir positivement.

Face à cet enjeu colossal, les deux équipes ont tenté de tout donner.

Ce sont donc les défenses qui ont failli avoir le dernier mot. Maintenant, pendant le premier quart, les locaux de Jimmy Stass allaient débuter un travail de sape, provoquant des fautes pour aller sur la ligne des lancers. En ratant malheureusement plusieurs en route, les Verts rataient une première occasion décisive alors que Filbiche plantant déjà 7 points pour montrer le chemin aux visiteurs. En en ajoutant encore 6 dans le 2e quart tout en bénéficiant d’une nouvelle bombe de Delbrouck, les Villersois faisaient un premier break à la pause: 24-30.

Maintenant, sur deux techniques, Warenghien était renvoyé aux vestiaires alors que tout était encore à faire, Hannut trouvant la clé défensivement alors que T Rowet et surtout un grand Stockman ramenaient les locaux en vue du money-time.

La fin de rencontre était passionnante. En frappant par deux fois à trois points, Plomteux avait la main chaude mais, cette fois, c’est Villers qui campait sur la ligne des lancers. En plantant 12 de ses 18 derniers points depuis la ligne, Dodémont et ses coéquipiers ne tremblaient pas et arrivaient à leurs fins: gagner et mettre Hannut à deux victoires au classement.

Le maintien des troupes de Jurkowski est, dès lors, presque acquis… celui des Hannutois toujours en question. Une nouvelle cartouche a été grillée, il n’en reste plus beaucoup.

QT: 13-14, 11-16 (24-30), 17-12 (41-42), 13-18.

HANNUT: Montagnino 4, Sauvenier 5, Dejaiffe 2, Stockman 17, Mahy 2, Plomteux 12, Michaux 2, Hodeige 0, De Greef 0, Rowet G 6, Rowet T 4.

LA VILLERSOISE: Filbiche 22, Warenghien 0, Beauvois 11, Roex 0, Delbrouck 10, Gilmart 0, Grevesse 3, Dodémont 14.