Basket-ball (analyse): des défaites en pagaille pour nos régionaux

Malgré un dernier run positif, impossible de remonter la pente. Et les Liégeois ont récidivé contre Braives. Un très court revers des Giants (73-70) avec un Remy dans tous les bons coups mais, avec seulement 6 pouvant monter sur le terrain, les joueurs de Romain Pirlet ne trouvaient pas assez d’impact que pour inverser totalement la dynamique des 30 premières minutes malgré une fin de match courageuse.

Une série très compliquée donc dans laquelle Waremme C a même subi un 2e revers, contre Atlas Jupille, rendant sa position encore plus dangereuse, voire mortelle. Après 30 minutes de combat (57-54), les Wawas ont explosé dans la dernière ligne droite, 22-7, et n’ont désormais plus le moindre droit à l’erreur dans la dernière ligne droite du championnat.

Un sprint final que le groupe de Hamoir avait bien entamé avant une défaite amère ce week-end contre la Vaillante. Des Brasseurs venus à 6 mais qui ont réussi à claquer un 10-20 final pour arracher la victoire.

Même sanction pour les Haneffois malgré un Kerkhofs agressif et très productif. La Villersoise aussi a dû s’incliner lors de la venue de Spa. Pourtant les troupes de Christophe Marteau menaient 38-29 à la pause avec Vercauteren très précis. Mais la reprise était catastrophique (10-29) et la victoire leur filait entre les bras.