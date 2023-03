Quentin Humblet (Ouffet) de l’abnégation à la frustration

Pas de quoi déstabiliser Humblet pour autant. L’attaquant d’un jour a souvent joué juste et permis aux siens de remonter un peu en conservant le cuir. "J’ai tenté de respecter les consignes au mieux. Puis j’ai commencé à ressentir un peu de frustration à force de nous voir manquer nos dernières passes dans le rectangle adverse."

Et, alors qu’il ne restait que quelques minutes, le joueur a commis un coup volontaire alors qu’il venait d’être mis au sol sur un duel très appuyé. Résultat, une carte rouge et une infériorité numérique pour les siens. "Heureusement nous n’avons pas perdu après et c’est bien là l’essentiel" concluait Quentin Humblet.