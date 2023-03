Football (D2 ACFF) - Raphaël Miceli: "Ça peut aller dans un sens comme dans l’autre"

0 sur 21, voilà le bilan de Hamoir sur les sept dernières rencontres. Des chiffres assez préoccupants, d’autant plus que cela fait maintenant quatre matchs que Hamoir n’a plus trouvé le chemin des filets. " On se crée moins d’occasions ces temps-ci. Nos attaquants ne sont pas dans une top forme également. Il nous manque aussi ce petit brin de chance, on touche beaucoup de poteaux ou de barres transversales, explique le coach des Rats. Mais il y a du progrès depuis quelques matchs dans notre jeu. On doit rester fidèle à nous-mêmes et continuer sur cette voie."